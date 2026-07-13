В Волгограде перевели из реанимации пострадавшего после ракетного удара ВСУ заводчанина

Напомним, террористический удар ВСУ крылатыми ракетами по Волгограду произошёл в ночь с 26 на 27 июня. Тогда двое сотрудников предприятия погибли на месте, а ещё 11 человек пострадали. 3 июля прошла церемония прощания с Татьяной Мотырыгиной и Олегом Варламовым.