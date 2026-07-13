Россиянам перечислили самые распространенные ошибки при чистке зубов

Многие покупают щётки из натуральной щетины и хранят их в закрытых футлярах, искренне считая, что заботятся о здоровье. Однако эти действия являются самыми распространёнными ошибками, которые только приближают визит к стоматологу. Об этом в беседе с aif.ru предупредила кандидат медицинских наук Екатерина Дубровина.
Эксперт пояснила, что щётку необходимо менять каждые два-три месяца, а после болезни — сразу же. Натуральная щетина, вопреки мифам, является отличной средой для размножения бактерий. Кроме того, важно сушить аксессуар на открытом воздухе щетиной вверх, а не в стакане.
Специалист также напомнила о правильном выборе пасты: состав должен решать конкретную проблему, будь то кариес или чувствительность. Она посоветовала не забывать про зубную нить для чистки промежутков, так как щётка туда не достаёт. Процедура должна занимать не менее двух-трёх минут утром и вечером.
Стоит отметить, что желание быстро получить ровную улыбку без визита к врачу всё чаще приводит людей на маркетплейсы, где продаются недорогие прозрачные капы для зубов. Стоматолог Кристина Кучаева рассказала Life.ru, что такой шаг может серьёзно навредить зубам.