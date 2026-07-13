Россиянам перечислили самые распространенные ошибки при чистке зубов

Специалист также напомнила о правильном выборе пасты: состав должен решать конкретную проблему, будь то кариес или чувствительность. Она посоветовала не забывать про зубную нить для чистки промежутков, так как щётка туда не достаёт. Процедура должна занимать не менее двух-трёх минут утром и вечером.