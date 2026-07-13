Еще двое детей Брэда Питта и Анджелины Джоли отказались от фамилии отца

Еще двое детей актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли — Захара и Мэддокс — официально откажутся от фамилии своего отца. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщил портал Page Six со ссылкой на судебные документы.
По их данным, 21-летняя Захара публиковала свою петицию об отказе от фамилии отца в Los Angeles Daily Journal раз в неделю в течение четырех недель подряд — 16, 23 и 30 июня, а также 7 июля. Этого требует закон штата.
8 сентября 2026 года Захара должна предстать перед судьей, который вынесет решение по ее ходатайству. При отсутствии возражений он сможет удовлетворить ходатайство. В свою очередь ходатайство 24-летнего Мэддокса было опубликовано в том же издании, что и ходатайство его сестры, 10, 17 и 24 июня, а также 1 июля, передает портал.
13 июня СМИ сообщили, что сын Брэда Питта и Анджелины Джоли Нокс Джоли-Питт отказался от фамилии отца: она отсутствует в его аттестате об окончании школы. Самой первой от упоминания «Питт» в своем имени отказалась дочь актеров Шайло.
Ранее приемный сын Питта и Джоли Мэддокс Джоли-Питт не стал указывать фамилию отца в титрах. Он выступал помощником режиссера в новом фильме «Кутюр», в котором главную роль исполнила Джоли.