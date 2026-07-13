Еще двое детей Брэда Питта и Анджелины Джоли отказались от фамилии отца

8 сентября 2026 года Захара должна предстать перед судьей, который вынесет решение по ее ходатайству. При отсутствии возражений он сможет удовлетворить ходатайство. В свою очередь ходатайство 24-летнего Мэддокса было опубликовано в том же издании, что и ходатайство его сестры, 10, 17 и 24 июня, а также 1 июля, передает портал.