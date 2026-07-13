Эксперты НИУ ВШЭ подсчитали потери России от ожирения

Эксперты ВШЭ выявили диспропорцию во вкладе мужчин и женщин в экономические потери: на долю мужчин приходится около 73% всех потерь. Они объяснили это тем, что мужчины более экономически активны и чаще умирают в трудоспособном возрасте. Больше всего экономика страдает из-за преждевременного ухода из жизни людей 35−59 лет.