Цена одной ошибки — жизнь товарища: как казак-связист «Алексеевич» держит фронт

— Это нужно в первую очередь для того, чтобы других не подвести. На плечах лежит большой груз ответственности. И если хоть на секунду потерять бдительность, можно подвести своих боевых товарищей, — говорит боец. — Это нанесет урон личному составу, могут быть человеческие жертвы. Если ты не будешь вовремя и правильно передавать координаты, последствия могут быть очень плачевными. Ответственность за ребят — это серьезно. Если ошибешься или замешкаешься, пострадают другие бойцы. Поэтому чувство ответственности всегда должно быть на первом месте.