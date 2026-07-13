Цена одной ошибки — жизнь товарища: как казак-связист «Алексеевич» держит фронт

Связист, атаман Московского хуторского казачьего общества с позывным «Алексеевич» вернулся с очередного боевого задания. Он рассказал «Вечерней Москве» о своем пути и зачем отправился на СВО.
На фронте «Алексеевич» служит пару месяцев в составе казачьей бригады «Терек», но уже побывал на нескольких боевых заданиях. Как связист он занимается обеспечением бесперебойного сообщения на «передке» между нашими подразделениями.
— Налаживать связь — это процесс, без которого сейчас вообще никуда, — говорит «Алексеевич».
К выполнению каждой боевой задачи, по его словам, необходимо подходить крайне ответственно. И всегда слушать, что тебе говорят твои товарищи, чтобы понимать, где бьет вражеская артиллерия, летит беспилотник, а где прячется вэсэушник.
— Это нужно в первую очередь для того, чтобы других не подвести. На плечах лежит большой груз ответственности. И если хоть на секунду потерять бдительность, можно подвести своих боевых товарищей, — говорит боец. — Это нанесет урон личному составу, могут быть человеческие жертвы. Если ты не будешь вовремя и правильно передавать координаты, последствия могут быть очень плачевными. Ответственность за ребят — это серьезно. Если ошибешься или замешкаешься, пострадают другие бойцы. Поэтому чувство ответственности всегда должно быть на первом месте.
В «Тереке» доброволец быстро стал своим. Для боевого слаживания с подразделением дважды проходил учебные полигоны.
— У нас была подготовка в Ростовской области, а также на местном полигоне. На полигоне проходишь и слаживание, и обучение. В армии я отслужил давно, потом был командиром дружины в селе, — говорит казак.
«Алексеевич» служил срочную службу с 1997 по 1999 год во Внутренних войсках в Дагестане.
— Это был период между первой и второй чеченскими кампаниями. Мы стояли на блокпостах и следили за порядком. Тот опыт научил меня ценить каждую минуту затишья и доверять товарищам как самому себе, — объясняет боец. — Сейчас эти уроки прошлого помогают мне оставаться собранным и принимать верные решения в самых напряженных ситуациях, когда от моих действий зависят жизни людей.
КСТАТИ.
За период выполнения боевых задач бойцы казачьей бригады «Терек» прошли путь от Угледара до Херсона, участвовали в освобождении Курской области. Сегодня подразделение базируется на соледарском направлении. В составе «Терека» действует отряд БПЛА «Нормандия Неман», сформированный из французов.