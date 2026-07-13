В кузбасской Юрге благоустроили общественную территорию по улице Кирова

Специалисты преобразили участок от проспекта Победы до дома № 23 по нечетной стороне улицы Кирова. Его протяженность превышает 300 метров. Там обновили пешеходную зону: уложили асфальт, заменили бордюры и обустроили удобные въезды в кварталы. Работы на Кировской улице будут продолжены и в 2027 году. В порядок специалисты приведут тротуар на участке от улицы Комсомольской до нечетной стороны улицы Московской.