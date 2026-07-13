В кузбасской Юрге благоустроили общественную территорию по улице Кирова

Общественную территорию по улице Кирова благоустроили в Юрге в Кузбассе, сообщили в администрации города. Работы провели при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Специалисты преобразили участок от проспекта Победы до дома № 23 по нечетной стороне улицы Кирова. Его протяженность превышает 300 метров. Там обновили пешеходную зону: уложили асфальт, заменили бордюры и обустроили удобные въезды в кварталы. Работы на Кировской улице будут продолжены и в 2027 году. В порядок специалисты приведут тротуар на участке от улицы Комсомольской до нечетной стороны улицы Московской.
Напомним, что всего в 2026 году в Кузбассе благоустроят 129 дворов и общественных территорий. Самое масштабное обновление пройдет в Кемерове. Там в порядок приведут 15 территорий. А в Новокузнецке благоустроят 14 пространств.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.