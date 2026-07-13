В Калининграде подростки-зацеперы катались между вагонами «Ласточки» и показывали прохожим неприличные жесты

«В тот день малыш тоже попросил сходить посмотреть на “Ласточку”. В какой-то момент мы увидели, что из-за кустов выбегают мальчишки и залезают между вагонами. Я сняла на видео, как поезд отправлялся, а потом на скриншоте разглядела подростков. Они зацепились за конструкции, где вагоны скрепляются между собой. Один из них показывал неприличный жест» — рассказала Марина, добавив, что электричка ехала в сторону центра.