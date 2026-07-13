Готовность реконструкции орловского аэропорта оценили в 15%

В ноябре 2022 года московское НАО «Ирмаст-Холдинг» выиграло контракт на обновление аэропорта за 1,01 млрд руб., впоследствии стоимость работ выросла до 1,4 млрд. Изначально их планировали завершить к декабрю 2023 года, но впоследствии сроки не раз переносили, в последний раз — на июнь 2025-го. Однако в середине мая прошлого года губернатор Андрей Клычков сообщил, что власти региона расторгли контракт на обновление аэропорта с «Ирмаст-Холдингом». В правительстве региона «Ъ-Черноземье» поясняли, что причиной решения является неисполнение подрядчиком своих обязательств.