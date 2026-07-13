Помочь кишечнику может всего один фрукт: он избавляет от запоров и даёт много витаминов

Ученые выяснили, что обычный киви может стать мощным оружием против запоров, заменив привычные слабительные средства. Два-три плода в день способны решить деликатную проблему эффективнее многих аптечных препаратов. К такому выводу пришли исследователи из Лондонского королевского колледжа.
Врач-диетолог Татьяна Солнцева объяснила aif.ru, что секрет фрукта кроется в его уникальной клетчатке. Она намного лучше впитывает воду, чем, например, яблочная, и размягчает кишечные массы. Кроме того, в киви содержатся микроскопические кристаллы кальция, которые мягко раздражают стенки кишечника, стимулируя выработку слизи для лучшего прохождения пищи.
Особое внимание ученые уделили ферменту актинидину. По словам эксперта, он оказался мощнее, чем известные бромелайн в ананасе или папаин в папайе. Этот фермент активно расщепляет белки и даже помогает бороться с глютеном, снижая его негативное воздействие на тонкий кишечник.
Диетолог также отметила, что киви улучшает усвоение магния, который важен для сердца и нервной системы, и действует как пребиотик, нормализуя микрофлору. При этом кожуру фрукта можно не срезать, главное — тщательно вымыть плод перед едой.
Также гастроэнтеролог Инна Мазько рекомендовала пациентам с проблемами запора увеличить физическую активность. По её словам, даже прогулки от 30 до 60 минут в день могут значительно помочь людям с подобными проблемами, пишет «Царьград».