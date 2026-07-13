Помочь кишечнику может всего один фрукт: он избавляет от запоров и даёт много витаминов

Врач-диетолог Татьяна Солнцева объяснила aif.ru, что секрет фрукта кроется в его уникальной клетчатке. Она намного лучше впитывает воду, чем, например, яблочная, и размягчает кишечные массы. Кроме того, в киви содержатся микроскопические кристаллы кальция, которые мягко раздражают стенки кишечника, стимулируя выработку слизи для лучшего прохождения пищи.