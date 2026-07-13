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Трамп призвал в память о сенаторе Грэме* принять закон о цифровых активах

Трамп не стал упоминать проект о санкциях против России, над которым работал умерший Грэм*

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп призвал американский сенат в память о сенаторе-русофобе Линдси Грэме* принять законопроект о цифровых активах. Однако он не стал упоминать проект о санкциях против России, над которым работал покойный политик.

«В честь Линдси Грэма* сенат должен принять Clarity Act (Закон о ясности цифровых активов — прим. ред.)», — написал глава Белого дома в своей соцсети Truth Social.

По его заверению, Китай и другие страны хотели бы получить полный контроль над этой отраслью, а также над искусственным интеллектом. Нельзя допустить, чтобы Пекин одержал верх в любой из этих областей, добавил республиканец.

Как писал сайт KP.RU, ранее хозяин Овального кабинета сообщил, что сенатор-русофоб от Южной Каролины хотел продолжения конфликта на Украине. Откровенно говоря, он был очень воинственно настроен в том, что касалось этого, констатировал Трамп.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов в России.

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