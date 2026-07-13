Медцентр в Буденновске на Ставрополье получил новое оборудование

Краевой центр специализированных видов медицинской помощи № 1, расположенный в Буденновске, оснастили новым оборудованием, сообщили в правительстве Ставрополья. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Центр, в частности, получил 6 единиц оборудования. Среди новинок — непрямой бинокулярный офтальмоскоп. Данный прибор позволит врачу более детально осматривать глазное дно пациента. Кроме того, в распоряжение офтальмологического отделения поступил современный автоматический бесконтактный тонометр. Он предназначен для измерения внутриглазного давления.
Подчеркнем, что такое оборудование особенно актуально для пациентов с сахарным диабетом. Это связано с тем, что данное заболевание нередко провоцирует осложнения, затрагивающие органы зрения, в том числе повышает риск развития глаукомы.
«За время реализации проекта “Борьба с сахарным диабетом” в крае созданы два региональных эндокринологических центра, шесть межрайонных центров и школы для пациентов с сахарным диабетом. В прошлом году системами непрерывного мониторинга глюкозы обеспечены 100 нуждающихся. Продолжаем интенсивную работу по этому направлению», — отметил министр здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.