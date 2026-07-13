Лантратова призвала контролировать содержание видеоигр

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл — РИА Новости. Нужно обращать внимание на содержание и смысл видеоигр, чтобы оградить детей от жестокости и враждебной пропаганды, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова во время рабочей поездки в Екатеринбург.
«Я за то, чтобы видеоигры были, в интернете против меня делали целые фейки, информацию, что я выступаю запрет. Ни в коем случае я не выступаю за запрет видеоигр», — сказала Лантратова.
Она отметила, что всегда поддерживала отечественных производителей и что есть много ценностных игр. При этом, она привела примеры того, что есть много крайне жестоких игр, которые могут негативно повлиять на детей.
Кроме того, она отметила, что среди видеоигр много таких, где Россия предстает в негативном свете и, по ее словам, погружаясь в такую игру, ребенок может принять мысль не только о лояльности к жестокости, но и мысли о негативной роли своей страны.