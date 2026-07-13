Стратегия «лесенка» — как инвестировать в валютные облигации

У эксперта нет прогноза по рублю, но есть цифра-ориентир — 93,5 ₽ за доллар. Если курс находится ниже — он может оказаться выше, поэтому нужно набирать валютную позицию. Если поднимется выше — скорее всего, курс пойдет выше района 110 ₽ за доллар, и если курс ближе к этой отметке, то позиция сокращается.