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Стратегия «лесенка» — как инвестировать в валютные облигации

В эфире Радио РБК Дмитрий Александров из «АВИ Кэпитал» рассказал о стратегии инвестиций в валютные облигации.

Источник: РБК

Доходы от купонов и погашений долговых бумаг руководитель управления аналитических исследований «АВИ Кэпитал» Дмитрий Александров вкладывает в валютные облигации разной дюрации. Стратегия «лесенка» позволяет получать денежный поток, привязанный к текущему курсу. Среди эмитентов он назвал облигации «Борца», «Черкизово», «Газпрома», ГТЛК, НОВАТЭКа, а также валютные бумаги Минфина.

У эксперта нет прогноза по рублю, но есть цифра-ориентир — 93,5 ₽ за доллар. Если курс находится ниже — он может оказаться выше, поэтому нужно набирать валютную позицию. Если поднимется выше — скорее всего, курс пойдет выше района 110 ₽ за доллар, и если курс ближе к этой отметке, то позиция сокращается.