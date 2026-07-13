Нужно ли менять уход за кожей в жару: косметолог дала ответ

Врач-косметолог Анастасия Пантус объяснила, почему не стоит отказываться от кремов с ретинолом и кислотами в жаркие месяцы. По ее словам, опасения насчет пигментации оправданы лишь в случае неправильного использования этих средств. Этим она поделилась в беседе с aif.ru.