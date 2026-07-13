Нужно ли менять уход за кожей в жару: косметолог дала ответ

Врач-косметолог Анастасия Пантус объяснила, почему не стоит отказываться от кремов с ретинолом и кислотами в жаркие месяцы. По ее словам, опасения насчет пигментации оправданы лишь в случае неправильного использования этих средств. Этим она поделилась в беседе с aif.ru.
Эксперт подчеркнула, что проблема кроется не в самих активных компонентах, а в недостаточной защите от ультрафиолета. Она напомнила, что солнечное излучение является главной причиной старения кожи, поэтому важно не исключать средства, а научиться грамотно их применять.
Пантус уточнила, что ретинол и кислоты ускоряют обновление клеток, и при правильной концентрации их можно использовать круглый год. Она посоветовала начинать с 2−3 применений в неделю вечером, обязательно используя утром крем с высоким SPF. Эксперт отметила, что особенно хорошо летом переносятся азелаиновая и миндальная кислоты.
Специалист предупредила, что агрессивные домашние пилинги с высокими концентрациями действительно могут нарушить защитный барьер. Однако при грамотном уходе риск гиперпигментации снижается, а не увеличивается.
При этом некоторые мази и гели имеют возможность усиливать чувствительность кожи к солнечному воздействию. Провизор Ольга Коркина предупредила, что стоит быть осторожнее со средствами с ретиноидами для лечения акне и наружными антибиотиками из тетрациклинового ряда. Её слова приводит «Царьград».