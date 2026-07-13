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«Инвестору не до отдыха»: рубль, ОФЗ и дивидендные аристократы

Что делать инвестору в сезон отпусков и дивгэпов? В «Инвестиционном часе» на Радио РБК Дмитрий Полянский и Дмитрий Александров из «АВИ Кэпитал» обсудили будущее рубля, акций и госбумаг.

Источник: РБК

[03:54] Индекс и дивотсечки.

[07:56] Сколько осталось дивидендных аристократов.

[11:50] Прогнозы по ставке ЦБ.

[19:20] Пора входить в ОФЗ?

[21:42] Отношения с долларом.

[26:00] Лучшие и худшие акции полугодия.

[33:40] Портфель на 1 млн руб.

Для рынка акций остается негативным как внешний, так и внутренний макроэкономический фон, отметил руководитель управления аналитических исследований «АВИ Кэпитал» Дмитрий Александров в эфире Радио РБК. Дивидендное инвестирование остается хорошей идеей, особенно в тех ситуациях, когда у компании понятная дивполитика, а рынок «бычий», благодаря чему дивгэп может закрываться достаточно быстро. В то же время на российском рынке осталось меньше десяти бумаг компаний, которые можно назвать «дивидендными аристократами». В таких акциях не должно быть интриги в части выплат, но эмитенты заменяют их байбеками, а инвесторам нужны «живые деньги», объяснил эксперт.

Среди инструментов для консервативного инвестора Дмитрий Александров выделил облигации ВЭБ.РФ (ПБО-002Р-58), фонды денежного рынка и фонды на облигации.

Торопиться с покупкой длинных ОФЗ, несмотря на просадку, не стоит, предположил автор проекта MMI, экономист банка «ЦентроКредит» Евгений Суворов. Большая часть падения в госбумагах, считает он, прошла.