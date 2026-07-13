«Инвестору не до отдыха»: рубль, ОФЗ и дивидендные аристократы

Для рынка акций остается негативным как внешний, так и внутренний макроэкономический фон, отметил руководитель управления аналитических исследований «АВИ Кэпитал» Дмитрий Александров в эфире Радио РБК. Дивидендное инвестирование остается хорошей идеей, особенно в тех ситуациях, когда у компании понятная дивполитика, а рынок «бычий», благодаря чему дивгэп может закрываться достаточно быстро. В то же время на российском рынке осталось меньше десяти бумаг компаний, которые можно назвать «дивидендными аристократами». В таких акциях не должно быть интриги в части выплат, но эмитенты заменяют их байбеками, а инвесторам нужны «живые деньги», объяснил эксперт.