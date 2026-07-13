«Инвестору не до отдыха»: рубль, ОФЗ и дивидендные аристократы

[03:54] Индекс и дивотсечки.
[07:56] Сколько осталось дивидендных аристократов.
[11:50] Прогнозы по ставке ЦБ.
[19:20] Пора входить в ОФЗ?
[21:42] Отношения с долларом.
[26:00] Лучшие и худшие акции полугодия.
[33:40] Портфель на 1 млн руб.
Для рынка акций остается негативным как внешний, так и внутренний макроэкономический фон, отметил руководитель управления аналитических исследований «АВИ Кэпитал» Дмитрий Александров в эфире Радио РБК. Дивидендное инвестирование остается хорошей идеей, особенно в тех ситуациях, когда у компании понятная дивполитика, а рынок «бычий», благодаря чему дивгэп может закрываться достаточно быстро. В то же время на российском рынке осталось меньше десяти бумаг компаний, которые можно назвать «дивидендными аристократами». В таких акциях не должно быть интриги в части выплат, но эмитенты заменяют их байбеками, а инвесторам нужны «живые деньги», объяснил эксперт.
Среди инструментов для консервативного инвестора Дмитрий Александров выделил облигации ВЭБ.РФ (ПБО-002Р-58), фонды денежного рынка и фонды на облигации.
Торопиться с покупкой длинных ОФЗ, несмотря на просадку, не стоит, предположил автор проекта MMI, экономист банка «ЦентроКредит» Евгений Суворов. Большая часть падения в госбумагах, считает он, прошла.