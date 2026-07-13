Полуфинал чемпионата мира между Францией и Испанией начнется с минуты молчания

Перед началом полуфинала чемпионата мира по футболу, в котором встретятся Франция и Испания, пройдет минута молчания. Она будет посвящена памяти жертвам теракта, который произошел в 2016 году в Ницце. Об этом в понедельник, 13 июля, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
— Перед матчем Франция — Испания будет объявлена минута молчания в память о жертвах теракта в Ницце, спустя десять лет после событий 14 июля 2016 года, — написал политик на своей странице в соцсети X.
Кроме того, Макрон поблагодарил президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино за то, что он откликнулся на просьбу его страны.
14 июля 2016 года на Английской набережной в Ницце тяжелый грузовик на полном ходу протаранил толпу, где находились тысячи людей, которые пришли посмотреть на фейерверк. В результате происшествия погибли 86 человек и более 450 получили ранения.
В тот же день бывший капитан сборной России Александр Мостовой заявил, что считает Францию фаворитом полуфинального матча чемпионата мира против Испании. По его словам, состав французской сборной «немного сильнее».