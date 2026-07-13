Полуфинал чемпионата мира между Францией и Испанией начнется с минуты молчания

Перед началом полуфинала чемпионата мира по футболу, в котором встретятся Франция и Испания, пройдет минута молчания. Она будет посвящена памяти жертвам теракта, который произошел в 2016 году в Ницце. Об этом в понедельник, 13 июля, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.