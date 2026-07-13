Белорусский врач объяснила, как продукты в холодильнике могут вызвать бактериальную инфекцию

Об опасности заражения иерсиниозом рассказала заведующая отделением особо опасных инфекций Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Ольга Уткина, пишет БелТА.
Пик инфицирования приходится на весну и лето, когда начинается употребление овощей, фруктов и ягод в немытом виде. Ольга Уткина отметила, что особую опасность представляет способность бактерий рода Yersinia размножаться в холодильнике при низких температурах.
Для того, чтобы себя обезопасить, эксперт советует тщательно вымыть продукты перед тем, как положить их в холодильник. Дело в том, что эти бактерии попадают на овощи и фрукты из почвы. Еще надо знать, что для салатов из свежей капусты рекомендуется проводить бланширование. Эксперт советует:
— Когда мы ее нарезали, нужно несколько минут подержать в кипятке.
Относиться внимательно следует не только в овощам и фруктам. Например, мясо и птицу следует употреблять только после достаточной термической обработки. И еще использовать раздельный кухонный инвентарь для сырых и готовых продуктов.
Возникшая инфекция может иметь разные проявления.
— Температура тела может повыситься до 38−40 градусов, но может этого и не быть, могут появляться боли в животе, расстройство стула, тошнота, рвота, высыпание на коже, а также боли в суставах и мышцах, — предупредила врач.
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