Белорусский врач объяснила, как продукты в холодильнике могут вызвать бактериальную инфекцию

Для того, чтобы себя обезопасить, эксперт советует тщательно вымыть продукты перед тем, как положить их в холодильник. Дело в том, что эти бактерии попадают на овощи и фрукты из почвы. Еще надо знать, что для салатов из свежей капусты рекомендуется проводить бланширование. Эксперт советует: