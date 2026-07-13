Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Курской области на АЗС ввели схему «чет-нечет» с 15 июля

С 15 июля на территории Курской области вводится заправка автомобилей по четным и нечетным дням. Об этом сообщили в облправительстве.

Источник: Коммерсантъ

С 15 июля на территории Курской области вводится заправка автомобилей по четным и нечетным дням. Об этом сообщили в облправительстве.

Губернатор Александр Хинштейн пояснил, что решение принято, чтобы «максимально обезопасить» жителей на фоне усилившихся ударов ВСУ по заправкам. По данным облправительства, за прошедшую неделю АЗС в регионе атаковали пять раз.

Теперь куряне на машинах с номерами, начинающимися на нечетные цифры (1, 3, 5, 7, 9), будут заправляться по нечетным числам месяца, а транспорт с четными цифрами (2, 4, 6, 8, 0) — по четным. Правило распространяется на все автомобили независимо от региона регистрации.

Господин Хинштейн добавил, что ограничения на заправку в канистры сохраняются без изменений. При этом крупные сети заправок обязали убрать лимиты или повысить их до 50 литров на один автомобиль, так как ранее некоторые станции устанавливали собственные нормы расхода топлива.

В зоне ста километров от границы и на ряде крупных АЗС Курска введена особая схема движения. К одной колонке допускается только одна машина, остальные обязаны ждать у специальных знаков на безопасном расстоянии. Попытка заезда сверх установленной нормы приведет к полной остановке работы станции.

«Как только обстановка стабилизируется, все обязательно вернется в норму», — заверил Александр Хинштейн.

Сегодня «Ъ-Черноземье» сообщил, что губернатор Тамбовской области Евгений Первышов предложил провести на платформе «Госуслуги» открытое голосование по введению схемы продажи бензина по принципу «чет-нечет» и установлению минимального лимита на разовую заправку. 8813978.

Как развивался топливный кризис в макрорегионе — в материале «Ъ-Черноземье».

Узнать больше по теме
Курск: древний город воинской славы в центре России
Курск — один из старейших городов России, административный центр Курской области и важный культурный, промышленный и транспортный узел Центральной России. Город широко известен благодаря событиям Великой Отечественной войны и Курской битве, ставшей одним из ключевых сражений в мировой истории. Собрали главное о нем.
Читать дальше