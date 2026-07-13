В Курской области на АЗС ввели схему «чет-нечет» с 15 июля

Господин Хинштейн добавил, что ограничения на заправку в канистры сохраняются без изменений. При этом крупные сети заправок обязали убрать лимиты или повысить их до 50 литров на один автомобиль, так как ранее некоторые станции устанавливали собственные нормы расхода топлива.