Борщ тоже опасен: гонщица Сидоркова о стереотипах и женщинах в «Формуле»

Девушек в автоспорте становится больше благодаря развитию женских гоночных серий, программ поддержки и интересу спонсоров. Об этом в эфире Радио РБК рассказала автогонщица, пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Ирина Сидоркова.
По ее словам, важную роль играет F1 Academy, где участницы выступают при поддержке команд «Формулы-1». «Когда ты понимаешь, что есть девочки, ты хочешь быть такой же, появляются кумиры и цели», — отметила Сидоркова. Она добавила, что такие проекты помогают показывать: девушки есть в гонках, они быстрые, а спонсоры и партнеры начинают их замечать.
Сидоркова рассказала, что сама пришла в автоспорт после бальных танцев и в начале карьеры часто сталкивалась со стереотипом, что гонки «не женское занятие». На такие замечания, по ее словам, она отвечает: «Борщ варить тоже опасно, обжечься можно». Главной проблемой для развития автоспорта гонщица назвала высокую стоимость участия. Попадание женщины в «Формулу-1», считает она, возможно, но это вопрос времени, статистики и подготовки.