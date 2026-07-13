Борщ тоже опасен: гонщица Сидоркова о стереотипах и женщинах в «Формуле»

По ее словам, важную роль играет F1 Academy, где участницы выступают при поддержке команд «Формулы-1». «Когда ты понимаешь, что есть девочки, ты хочешь быть такой же, появляются кумиры и цели», — отметила Сидоркова. Она добавила, что такие проекты помогают показывать: девушки есть в гонках, они быстрые, а спонсоры и партнеры начинают их замечать.