Скрытность — главная опасность депрессии: как распознать недуг

Опасность депрессии в том, что она редко проявляется в виде открытой печали. Человек может сохранять привычный ритм жизни, не осознавая своей болезни. Клинический психолог Анна Сухова в беседе с aif.ru перечислила признаки, которые часто игнорируют из-за их неочевидности.
Первый тревожный сигнал — это потеря эмоциональной чувствительности. Плохие новости перестают тревожить, а хорошие не вызывают радости. По словам эксперта, это не сила воли, а защитный механизм, который отключает чувства из-за внутренней боли.
Вторым признаком специалист назвала патологический перфекционизм. Желание контролировать каждую мелочь говорит о попытке навести порядок в хаосе внутри. Это истощает человека и лишает гибкости его близких.
Также стоит насторожиться, если чужая радость вызывает раздражение. Психолог пояснила, что это искаженное восприятие, при котором психика включает агрессию как защиту от сравнения.
Часто маской депрессии становится трудоголизм. Паузы и выходные превращаются в пытку, так как в тишине просыпается пустота. Работа превращается в убежище, которое рано или поздно перестает спасать.
При этом плаксивость не всегда указывает на проблемы с психическим здоровьем. Однако если человек часто плачет без видимой причины, это может быть признаком заболевания, указала невролог Екатерина Демьяновская, слова которой приводит 360.ru.