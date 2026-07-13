В Воронежской области произошло две истории крупного мошенничества с топливом

Воронежские правоохранители просят крупных потребителей топлива внимательно относиться к предложениям от неизвестных поставщиков. Особенно это касается сельхозпроизводителей. Как сообщили в региональном правительстве, за последнее время зарегистрировали уже два факта крупного мошенничества при попытке покупки топлива по низкой цене. После перечисления средств «продавец» переставал выходить на связь. Владельцев легковых авто также призывают остерегаться «бензиновых» аферистов.