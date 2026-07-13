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В Воронежской области произошло две истории крупного мошенничества с топливом

После получения денег «продавец» перестал выходить на связь.

Источник: Комсомольская правда

Воронежские правоохранители просят крупных потребителей топлива внимательно относиться к предложениям от неизвестных поставщиков. Особенно это касается сельхозпроизводителей. Как сообщили в региональном правительстве, за последнее время зарегистрировали уже два факта крупного мошенничества при попытке покупки топлива по низкой цене. После перечисления средств «продавец» переставал выходить на связь. Владельцев легковых авто также призывают остерегаться «бензиновых» аферистов.

Напомним, по данным на 13 июля, бензин марки АИ 92 есть в наличии почти на 40% заправок региона, АИ 95 — на 37%, дизельное топливо — почти на 70%. Проблемы с логистикой сохраняются у основных поставщиков топливо. Подробнее о ситуации с бензином в Воронежской области читайте по ссылке.