Волгоградские легкоатлеты отметились на первенстве России U23 в Смоленске

Достойный результат продемонстрировал и представитель Волгоградской области в метании копья среди юниоров U23 — Алексей Трубицын. Его бросок на 66,98 м принёс ему серебряную награду. Победу в дисциплине одержал Илья Потемкин (Кировская область) с результатом 74,69 м, а замкнул тройку лидеров Олег Браславский из Санкт‑Петербурга (65,66 м). Результат Трубицына свидетельствует о хорошем потенциале и может служить отправной точкой для дальнейшего роста в более старших возрастных категориях.