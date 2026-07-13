«Нужно немного потерпеть»: Каллас выступила с абсурдным призывом к ЕС

В ходе встречи представители ЕС так и не приняли 21-й пакет антироссийских санкций. При этом глава евродипломатии признала, что из него были исключены предложения ЕК по запрету на поставки рыбы и сокращены инициативы о запрете на въезд в ЕС для российских участников спецоперации.