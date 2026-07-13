«Нужно немного потерпеть»: Каллас выступила с абсурдным призывом к ЕС

Глава евродипломатии Кая Каллас признала, что антироссийские санкции причиняют боль экономике Европейского союза. Об этом она заявила в ходе пресс-конференции по итогам встреч глав МИД ЕС.
При этом Каллас, обращаясь к европейцам, призвала их «еще немного потерпеть», говоря о положении ЕС на фоне санкционной политики в адрес России.
«Мы уже приняли столько пакетов санкций, что в некоторых странах политический консенсус ушел в сторону. Однако я считаю, что мы должны усилить давление на Россию. Мы должны согласиться на короткую боль, ради долгосрочного выигрыша», — заявила Каллас.
В ходе встречи представители ЕС так и не приняли 21-й пакет антироссийских санкций. При этом глава евродипломатии признала, что из него были исключены предложения ЕК по запрету на поставки рыбы и сокращены инициативы о запрете на въезд в ЕС для российских участников спецоперации.