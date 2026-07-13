Илон Маск выведет на орбиту рекордное число новых спутников Starlink

Ранее компания уже установила несколько достижений в космической сфере. В частности, первая ступень тяжёлой ракеты Falcon 9 была использована в 36-й раз — это рекордный показатель для многоразовых носителей. Кроме того, в рамках миссии Transporter-17 SpaceX вывела на орбиту 81 спутник за один пуск.