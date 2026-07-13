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Илон Маск выведет на орбиту рекордное число новых спутников Starlink

Аэрокосмическая компания Илона Маска намерена разместить на низкой околоземной орбите порядка 100 000 аппаратов новой линейки Starlink.

Аэрокосмическая компания Илона Маска намерена разместить на низкой околоземной орбите порядка 100 000 аппаратов новой линейки Starlink.

Соответствующая заявка уже направлена в американский регулятор — Федеральную комиссию по связи, сообщает Space.com со ссылкой на астронома Джонатана Макдауэлла.

Каждый спутник Gen3, по оценкам эксперта, будет весить от 2000 до 2500 кг и оснащаться солнечными батареями общей площадью 300−400 кв. м. Размещать их планируется на высоте 320−480 км над Землёй.

Ранее компания уже установила несколько достижений в космической сфере. В частности, первая ступень тяжёлой ракеты Falcon 9 была использована в 36-й раз — это рекордный показатель для многоразовых носителей. Кроме того, в рамках миссии Transporter-17 SpaceX вывела на орбиту 81 спутник за один пуск.

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