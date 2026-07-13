Санкции не сработали: почему швейцарский банк признал Россию второй богатейшей страной мира

Но даже при таком раскладе не все оказывается идеальным. Основной принцип экономики основывается на том, что все ресурсы должны быть ограничены, ведь любой положительный импульс в экономике работает, пока есть незадействованные ресурсы: производственные мощности, рабочая сила. А еще возникает риск перекоса в развитии отраслей. Большая доля ресурсов уходит на военный сектор, при этом не развиваются гражданские, как это уже случалось однажды, во времена, когда была гонка вооружений. В конечном итоге, когда боевые действия закончатся, может возникнуть вопрос: а есть ли теперь потребность в этой продукции? И уже тогда этот вопрос может больно ударить по всем отраслям экономики.