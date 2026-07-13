В Лермонтове Ставрополья стартовал ремонт центрального проспекта

Ремонт проспекта Лермонтова стартовал в городе Лермонтове Ставропольского края, сообщили в правительстве региона. Работы проходят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
«Подрядная организация уже ведет демонтажные работы, приступили к завозу материалов, в первую очередь для устройства ливнеотводящей системы», — сообщил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Денис Янаков.
Специалисты приведут в порядок 1,2 км дороги. Работы планируют завершить в 2027 году. Отмечается, что проспект Лермонтова является одной из ключевых магистралей города: он соединяет районы и обеспечивает подъезд к социально значимым объектам.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.