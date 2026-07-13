В поликлинике Краснотурьинска Свердловской области стартовал ремонт

Ремонт стартовал в поликлинике для взрослых «Краснотурьинской городской больницы» в Свердловской области, сообщили в Администрации городского округа Краснотурьинск. Работы проходят по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».
Поликлиника была построена в 1955 году, а последний капитальный ремонт там проводили в 2005 году. В этом году специалисты обновят кровлю и фасад, а также заменят окна. На эти цели из областного бюджета выделено 46 млн рублей.
Сейчас рабочие проводят демонтаж и устанавливают новые оконные блоки на третьем этаже. Затем окна заменят по всему периметру здания. Кроме того, планируется установить шесть новых дверей и привести в порядок центральное крыльцо.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.