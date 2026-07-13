В Перми построят предприятие по производству диализных растворов

Предприятие по производству диализных растворов построят в Перми, сообщили в министерстве промышленности и торговли региона. Проект соответствует целям национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья».
Новый производственный комплекс планируется разместить на территории особой экономической зоны «Пермь». Там будет организован выпуск растворов для перитонеального диализа — современного метода лечения пациентов с почечной недостаточностью. Объем инвестиций в проект превысит 5 млрд рублей, а запуск предприятия запланирован до конца 2030 года.
«Благодаря реализации проекта в регионе появится современное высокотехнологичное фармацевтическое производство. Это не только позволит укрепить позиции Прикамья как одного из центров развития отечественной фармацевтики, но и обеспечит технологический суверенитет страны», — сказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Благодаря комплексу мер нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» медицинские исследования и разработки становятся эффективнее. Создаются условия для их использования на практике. Одна из основных целей — достижение технологического суверенитета в производстве лекарственных препаратов, продуктов тканевой инженерии и медицинских изделий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.