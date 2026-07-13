В Перми построят предприятие по производству диализных растворов

«Благодаря реализации проекта в регионе появится современное высокотехнологичное фармацевтическое производство. Это не только позволит укрепить позиции Прикамья как одного из центров развития отечественной фармацевтики, но и обеспечит технологический суверенитет страны», — сказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.