На карьере СНТ «Мечта» прошли водно-моторные соревнования спасателей

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В Калининградской области состоялись ежегодные соревнования по управлению маломерными судами. Об этом сообщили в МЧС России по Калининградской области.
Участники отрабатывали спасение пострадавших, бросали спасательный круг и проходили «змейку» на лодках и гидроциклах. Победила команда Центра ГИМС, второе место у поисково-спасательного отряда, третье — у пожарно-спасательной части. В личном зачёте лучший — Александр Говоров, серебро — у Григория Зотова, бронза — у Игоря Сарычева.
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