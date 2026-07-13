Чешская модель Ева Герцигова сыграла свадьбу с отцом своих детей

Свадьбу провели в итальянском Турине. На церемонию пригласили только самых близких друзей и родственников — всего около 50 человек. Мероприятие началось с венчания в старинной церкви Сан-Вито. Молодожены подъехали к зданию на раритетном Aston Martin V8 в сопровождении своих сыновей — 18-летнего Джорджа, 15-летнего Филипа и 12-летнего Эдварда. К алтарю Еву вел отец, а после обмена клятвами супруги отправились на церемонию, которая прошла в историческом палаццо Кариньяно.