Чешская модель Ева Герцигова сыграла свадьбу с отцом своих детей

Чешская модель Ева Герцигова сообщила в личном блоге, что вышла замуж за итальянского предпринимателя Грегорио Марсиаю, с которым она встречается уже почти 25 лет. За это время пара вырастила трех детей.
Свадьбу провели в итальянском Турине. На церемонию пригласили только самых близких друзей и родственников — всего около 50 человек. Мероприятие началось с венчания в старинной церкви Сан-Вито. Молодожены подъехали к зданию на раритетном Aston Martin V8 в сопровождении своих сыновей — 18-летнего Джорджа, 15-летнего Филипа и 12-летнего Эдварда. К алтарю Еву вел отец, а после обмена клятвами супруги отправились на церемонию, которая прошла в историческом палаццо Кариньяно.
Свадьба завершилась банкетом, который состоялся в одном из ресторанов Турина. Для своего свадебного образа Герцигова выбрала винтажное платье Lanvin с глубоким V-образным вырезом, шнуровкой на груди, мягкой драпировкой на талии и оборками на плечах. В свою очередь Марсиая надел черный костюм.
11 июля стало известно, что певица Тейлор Свифт заплатила властям Нью-Йорка более 160 тысяч долларов за проведение свадьбы с футболистом Трэвисом Келси на арене Madison Square Garden. Эта сумма покрыла стоимость разрешения на проведение мероприятия, включая оплату сверхурочной работы сотрудников полиции.