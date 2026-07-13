В Оренбурге стартовал ремонт участка Нежинского шоссе

Ремонт участка Нежинского шоссе стартовал в Оренбурге, сообщили в администрации города. Работы проходят при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Специалисты приводят в порядок участок от улицы Газпромовской до улицы Ростошинской. Сейчас дорожники занимаются фрезерованием изношенного покрытия. После этого специалисты перейдут к укладке нового асфальтобетонного покрытия.
Отмечается, что вместе с бригадой задействована необходимая техника — дорожная фреза, самосвалы и тракторы. Кроме того, время ремонта, на участке установили предупреждающие знаки и ограждающие конусы.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.