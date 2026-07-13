Слёзы без причины — сигнал SOS: на что может указывать излишняя чувствительность

Иногда желание расплакаться без повода может сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем. Невролог Екатерина Демьяновская предупредила в беседе с RT, что постоянная плаксивость не всегда связана с характером или стрессом, а порой является тревожным звоночком.
Врач отметила, что слёзы естественны при сильной усталости или гормональных сдвигах, однако после устранения этих причин состояние приходит в норму. Но если человек рыдает ежедневно более двух недель, теряет интерес к жизни и видит будущее в черном свете, это уже похоже на депрессию. В таком случае специалист настоятельно советует не заниматься самолечением, а идти к доктору.
Кроме того, эксперт объяснила, что излишняя эмоциональность бывает вызвана поражениями мозга после инсульта или при болезни Паркинсона. Иногда плач возникает спонтанно и без эмоций из-за псевдобульбарного синдрома. Также причина может крыться в дефиците витаминов или сбоях щитовидной железы, поэтому для выявления корня проблемы врач рекомендует сдать анализы.
При этом российские учёные разработали лекарственное средство на основе лактобактерии, продемонстрировавшее свою эффективность в терапии депрессии и уменьшении тревожности у людей с ожирением. Об этом пишет «Царьград».