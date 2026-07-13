Слёзы без причины — сигнал SOS: на что может указывать излишняя чувствительность

Врач отметила, что слёзы естественны при сильной усталости или гормональных сдвигах, однако после устранения этих причин состояние приходит в норму. Но если человек рыдает ежедневно более двух недель, теряет интерес к жизни и видит будущее в черном свете, это уже похоже на депрессию. В таком случае специалист настоятельно советует не заниматься самолечением, а идти к доктору.