Макрон заявил о минуте молчания перед матчем ЧМ в память о теракте в Ницце

Перед полуфинальным матчем чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Испании объявят минуту молчания в память о жертвах теракта в Ницце, заявил французский президент Эмманюэль Макрон. Он поблагодарил главу ФИФА Джанни Инфантино за то, что тот откликнулся на просьбу.