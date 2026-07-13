Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон заявил о минуте молчания перед матчем ЧМ в память о теракте в Ницце

Перед полуфинальным матчем чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Испании объявят минуту молчания в память о жертвах теракта в Ницце, заявил французский президент Эмманюэль Макрон. Он поблагодарил главу ФИФА Джанни Инфантино за то, что тот откликнулся на просьбу.

«Перед матчем Франция — Испания будет объявлена минута молчания в память о жертвах теракта в Ницце, спустя десять лет после событий 14 июля 2016 года», — написал Макрон в X.

14 июля 2016 года в Ницце на Английской набережной грузовик протаранил толпу людей, собравшихся на фейерверк. Погибли 86 человек, более 450 пострадали. Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство»*. Исполнитель был застрелен полицией на месте. В феврале 2026 года Кассационный суд Франции окончательно утвердил приговоры соучастникам теракта.

Напомним, Испания впервые с 2010 года пробилась в полуфинал чемпионата мира, обыграв Бельгию со счётом 2:1. На взятие ворот Руисом бельгийцы ответили точным выстрелом Де Кетеларе, однако на 88-й минуте Мерино принёс три очка Испании. Соперник по полуфиналу — Франция, игра состоится 14 июля.

Всё о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Узнать больше по теме
Франция: одна из ведущих стран Европы
Франция — одно из крупнейших государств Европы и одна из самых влиятельных стран мира. Французская Республика известна богатым культурным наследием, развитой экономикой, сильной дипломатией и значительным вкладом в развитие науки, искусства и философии. Собрали главное о ней.
Читать дальше