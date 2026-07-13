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Экспертиза одобрила проект строительства третьей очереди «Русской Европы» в Калининграде

Комплекс возводят на улице Молодой Гвардии.

Экспертиза одобрила проект строительства третьей очереди комплекса «Русская Европа» в Калининграде. Его возводят на улице Молодой Гвардии. Информацию об этом опубликовали на сайте единого реестра заключений.

Проект ООО СЗ «ИК АвангардИнвестПроект». Документация на строительство третьей очереди проходила негосударственную экспертизу. В мае концепцию одобрили на заседании архитектурного совета.

Как докладывали авторы проекта, общая площадь комплекса «Традиция» превышает 85 тысяч квадратных метров. В домах высотой до 14 этажей оборудуют 534 квартиры. В здании также предусмотрены коммерческие помещения и подземный паркинг на 498 автомобилей.

«АвангардИнвестПроект» строит комплекс «Русская Европа» с 2020 года. Компания получила участок рядом с Восточной эстакадой за организацию перехватывающей парковки к ЧМ-2018. На территории появится несколько разноуровневых многоэтажных домов, в которых разместят 4,6 тысячи квартир.

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