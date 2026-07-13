Экспертиза одобрила проект строительства третьей очереди «Русской Европы» в Калининграде

«АвангардИнвестПроект» строит комплекс «Русская Европа» с 2020 года. Компания получила участок рядом с Восточной эстакадой за организацию перехватывающей парковки к ЧМ-2018. На территории появится несколько разноуровневых многоэтажных домов, в которых разместят 4,6 тысячи квартир.