Экспертиза одобрила проект строительства третьей очереди «Русской Европы» в Калининграде

Экспертиза одобрила проект строительства третьей очереди комплекса «Русская Европа» в Калининграде. Его возводят на улице Молодой Гвардии. Информацию об этом опубликовали на сайте единого реестра заключений.
Проект ООО СЗ «ИК АвангардИнвестПроект». Документация на строительство третьей очереди проходила негосударственную экспертизу. В мае концепцию одобрили на заседании архитектурного совета.
Как докладывали авторы проекта, общая площадь комплекса «Традиция» превышает 85 тысяч квадратных метров. В домах высотой до 14 этажей оборудуют 534 квартиры. В здании также предусмотрены коммерческие помещения и подземный паркинг на 498 автомобилей.
«АвангардИнвестПроект» строит комплекс «Русская Европа» с 2020 года. Компания получила участок рядом с Восточной эстакадой за организацию перехватывающей парковки к ЧМ-2018. На территории появится несколько разноуровневых многоэтажных домов, в которых разместят 4,6 тысячи квартир.