Логопед Соловьева: Тренд на «бежевых мам» негативно сказывается на речи ребенка

Мода на «бежевое материнство» и нейтральные оттенки в интерьере детских комнатах влияют на развитие речи ребенка в раннем возрасте. Об этом предупредила директор Института коррекционной педагогики (ФГБНУ «ИКП»), доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования (РАО), логопед Татьяна Соловьева.
По словам специалиста, именно в это время у ребенка закладывается сенсорный и чувственный опыт. Педагог отметила, что от того, насколько богатым он будет, зависит дальнейшее обучение в дошкольном возрасте и в школе, поэтому нельзя ограничивать детей только бежевыми оттенками.
— Ребенку важно показывать и яркие цвета, и оттенки, и вообще формировать чувственный опыт, но не менее важно много разговаривать с ним, называть предметы, комментировать действия, использовать простые и доступные выражения. Нужно рассказывать обо всем, что вокруг него, называя все цвета и оттенки. Если вокруг будет только бежевый — это негативно скажется на речи, — цитирует логопеда Life.ru.
13 июля в Министерстве просвещения РФ сообщили, что популярный среди мам тренд на бежевый цвет может негативно сказаться на развитии ребенка. По словам специалистов ведомства, у детей, которые знакомились с объектами по черно-белым изображениям, часто развивается искаженное представление о реальных оттенках. По этой причине важна точность цветопередачи.