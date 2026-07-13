Логопед Соловьева: Тренд на «бежевых мам» негативно сказывается на речи ребенка

— Ребенку важно показывать и яркие цвета, и оттенки, и вообще формировать чувственный опыт, но не менее важно много разговаривать с ним, называть предметы, комментировать действия, использовать простые и доступные выражения. Нужно рассказывать обо всем, что вокруг него, называя все цвета и оттенки. Если вокруг будет только бежевый — это негативно скажется на речи, — цитирует логопеда Life.ru.