14 июля в Ростовской области ожидается солнечная погода

Температура воздуха ночью составит от +18° до +22°. Утром потеплеет до +24° при ясном небе. Днём по области ожидается от +25° до +29°, а местами жара может достигать +33°. К вечеру температура снизится до +22°…+27°.
В светлое время суток ожидается облачность с прояснениями. Днём осадков не предвидится, но к вечеру или ночи возможен кратковременный дождь.
Атмосферное давление составит около 752 мм рт. ст., а скорость ветра будет небольшой, около 3−5 м/с.
День выдастся тёплым и солнечным, поэтому не забывайте защищаться от ультрафиолета в полуденные часы.