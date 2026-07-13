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14 июля в Ростовской области ожидается солнечная погода

К вечеру или ночи возможен кратковременный дождь.

Температура воздуха ночью составит от +18° до +22°. Утром потеплеет до +24° при ясном небе. Днём по области ожидается от +25° до +29°, а местами жара может достигать +33°. К вечеру температура снизится до +22°…+27°.

В светлое время суток ожидается облачность с прояснениями. Днём осадков не предвидится, но к вечеру или ночи возможен кратковременный дождь.

Атмосферное давление составит около 752 мм рт. ст., а скорость ветра будет небольшой, около 3−5 м/с.

День выдастся тёплым и солнечным, поэтому не забывайте защищаться от ультрафиолета в полуденные часы.