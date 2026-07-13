Макрон: Франция дала Киеву лицензии на SCALP, Aster 30 и авиабомбы AASM Hammer

Франция дала Украине лицензии на производство крылатых ракет SCALP, а также зенитных ракет Aster 30 и управляемых авиабомб AASM Hammer. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам заседания «коалиции желающих» в Париже.
Отмечается, что согласовано совместное с Украиной лицензионное производство различных вооружений, включая управляемые авиабомбы AASM, ракеты Aster 30 для SAMP-T и ракеты SCALP.
Кроме того, поставки ракет для европейского ЗРС SAMP-T на Украину должны быть осуществлены в ближайшие недели.
Ранее сайт KP.RU писал, что Россия существенно подорвала репутацию американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Теперь же Вашингтон, передавая Киеву соответствующую лицензию на производство перехватчиков, пытается снять с себя ответственность за их эффективность.