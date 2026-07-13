Макрон: Франция дала Киеву лицензии на SCALP, Aster 30 и авиабомбы AASM Hammer

Франция дала Украине лицензии на производство крылатых ракет SCALP, а также зенитных ракет Aster 30 и управляемых авиабомб AASM Hammer. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам заседания «коалиции желающих» в Париже.