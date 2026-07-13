Page Six: Принц Гарри не сможет выплатить 20 миллионов долларов издержек по суду

У принца Гарри нет средств для выплаты судебных издержек в размере до 20 миллионов долларов по делу против издателя британской газеты Daily Mail. При этом срок для оплаты составляет всего 14 дней с момента окончательного определения расходов судом. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщил портал Page Six со ссылкой на осведомленные источники.
По данным журналистов, помочь Гарри способен певец Элтон Джон, который является давним другом его матери принцессы Дианы. Кроме того, музыкант, чье состояние оценивается в 640 миллионов долларов, выступал на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл в 2018 году, передает портал.
7 июля принц проиграл суд на 50 миллионов фунтов Daily Mail по делу о прослушке, якобы организованной журналистами. Представители газеты смогли доказать, что всю информацию о принце и его супруге Меган Маркл узнавали из источников, приближенных к семье, а не с помощью взлома их телефонов. В результате судья Никлин отклонил все 97 обвинений, выдвинутых истцами.
Во время судебного заседания по иску принца Гарри он едва смог сдержать слезы. В иске герцога Сассекского упоминались 14 материалов, в которых якобы использовали сведения, полученные нелегальными методами. Принц Гарри заявил, что это началось задолго до его знакомства с Меган Маркл и продолжалось минимум 20 лет.