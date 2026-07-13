Page Six: Принц Гарри не сможет выплатить 20 миллионов долларов издержек по суду

У принца Гарри нет средств для выплаты судебных издержек в размере до 20 миллионов долларов по делу против издателя британской газеты Daily Mail. При этом срок для оплаты составляет всего 14 дней с момента окончательного определения расходов судом. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщил портал Page Six со ссылкой на осведомленные источники.