Спрос встал на зарядку

По словам Виталия Гордеева, ажиотажный спрос уже сказался на ценниках: они заметно выросли не только в России, но и у поставщиков в Китае, где производят значительное количество продаваемых в РФ транспортных средств. Впрочем, господин Гордеев не исключает, что нынешний всплеск, связанный с конкретными кризисными обстоятельствами, может привести к частичной перестройке автомобильного рынка. «Если продолжится топливный кризис — а он, как мне кажется, только начинается, — средний класс будет активно пересаживаться на машины с электрической составляющей. Это касается не только жителей крупных городов, тренд будет развиваться и за счет территорий региона», — уверен директор сети автосалонов PARKK.