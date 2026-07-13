Зубная боль может быть сигналом о смертельном недуге: какие органы могут страдать

Врач предупредил, что при ишемической болезни или инфаркте дискомфорт часто отдает в нижнюю челюсть и шею. Пациент может быть уверен в наличии кариеса, хотя на самом деле страдает сердечная мышца. Специалист посоветовал насторожиться, если приступ возникает после нагрузки и сопровождается одышкой или холодным потом.