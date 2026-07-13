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Зубная боль может быть сигналом о смертельном недуге: какие органы могут страдать

Стоматолог Лысенков: боль в зубах может быть признаком инфаркта.

Источник: Комсомольская правда

Боль в зубе не всегда указывает на проблемы с ротовой полостью. Иногда это тревожный сигнал о нарушениях в работе сердца или других органов. Такую информацию предоставил стоматолог Павел Лысенков в беседе с RT.

Врач предупредил, что при ишемической болезни или инфаркте дискомфорт часто отдает в нижнюю челюсть и шею. Пациент может быть уверен в наличии кариеса, хотя на самом деле страдает сердечная мышца. Специалист посоветовал насторожиться, если приступ возникает после нагрузки и сопровождается одышкой или холодным потом.

Лысенков также пояснил, что стоматологи нередко выявляют признаки проблем с желудком. При рефлюксной болезни кислота разрушает эмаль, и пациент жалуется на чувствительность, хотя зубы здоровы. Кроме того, воспаление пазух носа или невралгия тройничного нерва тоже могут имитировать зубную боль, при этом лечение у стоматолога не помогает.

Также стоматолог Максим Щербаков объяснил, что бруксизм может появиться из-за хронического стресса и повышенной тревожности. Врач отметил, что многие люди даже не знают, что скрипят зубами во сне, пишет 360.ru.