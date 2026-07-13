Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спасшего ребёнка в Петербурге дворника наградили на форуме «Всё для Победы!»

Петербургский дворник Хайрулло Ибадуллаев получил награду в Москве. Он стал лауреатом премии в номинации «Обыкновенные герои». Вручение прошло на форуме «Всё для Победы!», рассказали Life.ru в Народном фронте.

Источник: Life.ru

Спасший ребёнка Хайрулло Ибадуллаев получил премию. Видео © Народный фронт.

Мероприятие объединило волонтёров, общественных деятелей, бизнесменов и военных медиков. Эти люди поддерживают участников специальной военной операции и жителей приграничных территорий.

Всё случилось 22 февраля. На Петрозаводской улице в Санкт-Петербурге дворник Хайрулло Ибадуллаев поймал семилетнего мальчика. Ребёнок упал с седьмого этажа. Мальчик выжил. Спаситель при этом сломал рёбра и руку. Мать пострадавшего работает известным блогером. Губернатор Александр Беглов ранее вручил мужчине награду и памятные часы. Также дворник получил премию Кеосаяна в размере одного миллиона рублей. Жители дома собрали для него денежные средства.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
Читать дальше