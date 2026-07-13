Спасшего ребёнка в Петербурге дворника наградили на форуме «Всё для Победы!»

Всё случилось 22 февраля. На Петрозаводской улице в Санкт-Петербурге дворник Хайрулло Ибадуллаев поймал семилетнего мальчика. Ребёнок упал с седьмого этажа. Мальчик выжил. Спаситель при этом сломал рёбра и руку. Мать пострадавшего работает известным блогером. Губернатор Александр Беглов ранее вручил мужчине награду и памятные часы. Также дворник получил премию Кеосаяна в размере одного миллиона рублей. Жители дома собрали для него денежные средства.