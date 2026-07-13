Рецепты от больницы, реорганизованной в 2011 году, нашли в ростовской аптеке

Сотрудники Росздравнадзора по Ростовской области провели внеплановую проверку в аптеке, где продавали лекарства, пользующиеся спросом среди наркозависимых. В ходе проверки были найдены рецепты, в которых в качестве выдавшего их учреждения была указана больница, реорганизованная еще в 2011 году. Об этом сообщили в ведомстве.