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Рецепты от больницы, реорганизованной в 2011 году, нашли в ростовской аптеке

Аптека в Ростовской области получила штраф за рецепты от больницы, закрытой 15 лет назад.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Росздравнадзора по Ростовской области провели внеплановую проверку в аптеке, где продавали лекарства, пользующиеся спросом среди наркозависимых. В ходе проверки были найдены рецепты, в которых в качестве выдавшего их учреждения была указана больница, реорганизованная еще в 2011 году. Об этом сообщили в ведомстве.

Часть рецептов была оформлена от имени нескольких муниципальных больниц, переименованных три года назад. Кроме того, некоторые рецепты не соответствовали утвержденной форме, Так, вместо обязательной графы «Дата рождения» указывалась графа «Возраст». К слову, аптека уже привлекалась к ответственности за аналогичное нарушение в сентябре прошлого года.

Арбитражный суд Ростовской области признал аптеку виновной и назначил ей штраф.

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