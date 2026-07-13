OpenAI ищет менеджера по продуктам для пожилых и родителей

Аналитики Sensor Tower зафиксировали изменение возрастной структуры аудитории сервиса, пишет TechCrunch. За последний год пользователи стали старше. Во втором квартале 2025 года доля людей старше 35 лет составляла 26 процентов. Сейчас этот показатель достиг 31 процента. Доля аудитории от 18 до 24 лет уменьшилась с 34 до 29 процентов.