От пляжной инфраструктуры до урожая ягод: в области считают ущерб от «Бернадетт»

«Максимально было отключено 170 000 человек. В регионе в это время работало 59 мобильных бригад. Дополнительно привлечено шесть бригад подрядных организаций. Также мы за помощью обращались в МЧС, в лесоохрану и в муниципалитеты для расчистки подъездов там, где был завал большими деревьями. Общая протяжённость линий, на которых зафиксированы повреждения, 1 528 км. Пройдены в настоящее время за эти дни все 1 528 км, на них было устранено 320 дефектов. Был завал 96 больших деревьев. Заменено 45 опор и чуть менее 30 км провода», — отчитался Вторушин.