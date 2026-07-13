От пляжной инфраструктуры до урожая ягод: в области считают ущерб от «Бернадетт»

8 июля на Калининградскую область обрушился циклон «Бернадетт». На территории региона был введён режим повышенной готовности, однако избежать финансовых потерь всё же не удалось. Тысячи людей остались без света и воды. Пиковый зафиксированный порыв ветра составил 28 м/с, были повалены сотни деревьев, повреждены здания и автомобили. Особенно пострадала пляжная инфраструктура. Об устранении последствий шторма на оперативной совещании правительства в понедельник, 13 июля, губернатору отчитались главы приморских муниципалитетов, а также областного центра.
Как рассказал исполнительный директор АО «Россети Янтарь» Антон Вторушин, в период действия режима повышенной готовности было зафиксировано 89 технологических нарушений по сети 15 кВт и выше. Всего было отключено 105 воздушных линий.
«Максимально было отключено 170 000 человек. В регионе в это время работало 59 мобильных бригад. Дополнительно привлечено шесть бригад подрядных организаций. Также мы за помощью обращались в МЧС, в лесоохрану и в муниципалитеты для расчистки подъездов там, где был завал большими деревьями. Общая протяжённость линий, на которых зафиксированы повреждения, 1 528 км. Пройдены в настоящее время за эти дни все 1 528 км, на них было устранено 320 дефектов. Был завал 96 больших деревьев. Заменено 45 опор и чуть менее 30 км провода», — отчитался Вторушин.
Фото очевидца.
В Калининграде 8 июля ветер, по словам главы горадминистрации Елены Дятловой, повалил 92 дерева, в результате чего были повреждены 22 автомобиля по 16 адресам. Четыре дерева упали на многоквартирные дома, повредив фасады и деформировав металлочерепицу. Ущерб признали «незначительным», а все затронутые стихией здания — пригодными для проживания.
Падение деревьев на проезжую часть привело к необходимо временно изменить семь маршрутов общественного транспорта.
«При этом устранение препятствий у нас заняло от 25 минут до 2,5 часов в зависимости от сложности. Все службы находились на улицах города, поэтому оперативно ликвидировали те заторы, которые возникали. На пятнадцати улицах города деревья упали на контактную улично-дорожную сеть. За это время было отключено более 900 уличных фонарей. В течение суток силами горсвета мы восстановили уличное освещение в городе Калининграде. На сегодняшний день все системы жизнеобеспечения и городской транспорт работают в штатном режиме», — рассказала глава горадминистрации. Вывезти порубочные остатки и «пропылесосить» город от мелких веток и листвы власти обещают до 15 июля.
Максимальный уровень воды в Преголе поднялся до 116 см и держался в течение суток, после чего опустился до 95 см. Подтопление наблюдалось в семи точках. «Традиционного» подтопления дороги, которая ведёт к микрорайону Прегольскому, по данным властей, на этот раз не было.
Отдельное внимание Дятлова уделила обстановке в детских лагерях во время шторма.
«На утро восьмого числа у нас не было электричества во всех загородных лагерях, которые находятся в Светлогорске, в Зеленоградском районе и в Ладушкине, — отметила сити-менеджер. — К обеду 8 июля в трёх лагерях электричество было подано, и мы смогли организовать приготовление пищи на территории этих лагерей».
Самая сложная ситуация, по словам Дятловой, была в Ладушкине: «Мы первоначально подключились там на своём дизель-генераторе, через сутки “Янтарьэнерго” предоставила свой дизель-генератор и проблем с горячим пищеприготовлением у нас не было. Смены мы не распускали, детей обеспечили полностью едой, электричеством, и сбоев не было».
Пришкольные дневные лагеря 8 июля не работали, чтобы максимально сократить количество детей, находящихся на улицах города. В детских садах были отменены прогулки. В тот же день в пяти школах Калининграда проводилась повторная сдача ЕГЭ. Экзамены, как было отмечено, провели без проблем.
Общая сумма ущерба, причинённого штормом областному центру, озвучена не была. Как сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе горадминистрации, соответствующий подсчёт не проводился.
Балтийск.
Фото: администрация Балтийского округа.
В Балтийском округе шторм, по словам главы Нины Фёдоровой, повалил небывалое количество деревьев — 134. Их распил и вывоз порубочных остатков продолжаются до сих пор. Закончить уборку власти рассчитывают к 17 июля.
«Повреждение участка сети уличного освещения было. Очень долго не было света в городе Приморске и в посёлке Дивное. На это надо обратить, наверное, как-то внимание нам, потому что люди были без света и воды, ну, скажем, без света, в течение трёх дней. Вода была организована сразу же, как только мы поняли, что затягивается подключение электроэнергии. Поэтому воду подвозили своими силами в Лунино, в Дивное и в Приморск», — рассказала Фёдорова.
В результате падения деревьев были повреждены три автомобиля и кровля жилого дома. По данным властей, она была восстановлена управляющей компанией. УК, как отметила сити-менеджер, «отработали хорошо и качественно».
Сильнее всего пострадала пляжная инфраструктура. На Центральном пляже песком засыпало оборудование и детские площадки.
«Мы, безусловно, готовились к тому, что надо было убрать все пляжные шезлонги, чехлы, стенды, но, тем не менее, всё равно ущерб есть, особенно на комплексе Центральный. В районе Гвардейского бульвара материального ущерба нет, на Балтийской косе материальный ущерб отсутствует», — отметила Нина Фёдорова.
Округ, по её словам испытывает потребность в источниках бесперебойного водоснабжения, технике для подвоза воды, погрузчиках и электрогенераторах. Кроме того, необходимо восстановить повреждённые объекты пляжной инфраструктуры. На это потребуется порядка полутора миллионов рублей.
Пионерский.
Фото: администрация Пионерского округа.
На территории Пионерского округа «за весь период непогоды» упало 40 деревьев, сообщил глава администрации муниципалитета Леонид Шибаев.
«Все деревья своевременно были убраны с проезжей части и распилены. 25 деревьев ликвидированы в тот же день. 15 деревьев ликвидируются сейчас. Это у нас по большей части в парке Сосновый Бор. В пик на 21 улице у нас не было электричества. Это 74 дома или 1 778 жителей. В настоящий момент всё работает в штатном режиме», — отчитался сити-менеджер.
Пострадала и пляжная инфраструктура. Штормом смыло две кабинки для переодевания. 400 кв. метров настила засыпало песком.
«Невосполнимого урона инфраструктуре пляжной не нанесено, всё своими силами устранили. Огромное спасибо области, помогли нам, выделили дополнительную бригаду, поэтому своевременно в тот же день успели все деревья распилить и порубочные остатки заскладировать в местах, откуда потом их увозили», — заключил Шибаев.
Светлогорск.
Фото очевидца.
Единая диспетчерская служба отработала более полутора тысяч звонков от жителей Светлогорского округа, рассказал глава администрации Владимир Бондаренко.
«В моменте до 6 000 человек оставалось без электроэнергии. Это сказалось и на горячем водоснабжении. Примерно такое же количество горожан было без горячего водоснабжения, несмотря на наличие резервной линии на РТС, она запитана на другую подстанцию, но тем не менее», — отметил Бондаренко.
По его данным, по состоянию на утро пятницы, 10 июля, без электричества оставались 300 жителей Светлогорска. Проблему удалось решить к вечеру того же дня.
«Порядка 200 светоточек линии уличного наружного освещения погасло. Часть восстановлена, примерно половина, остальное восстановим (там довольно трудоёмкий процесс) до конца этой недели. Подача холодной воды, за исключением Приморья, не прекращалась. В Приморье в приоритетном порядке были восстановлены именно те линии, которые обеспечивали подачу холодного водоснабжения», — сообщил сити-менеджер.
Вывести порубочные остатки власти обещают до конца недели. «Из выводов — приобретём в ближайшее время источник бесперебойного питания на РТС, который нам необходим», — заключил Бондаренко.
Янтарный.
Изображение: администрация Янтарного округа.
На территории Янтарного округа ветер повалил 32 дерева. 26 убраны, шесть — в работе, отчиталась глава округа Ирина Гракова.
«Электричество было отключено в центральной части. Полностью подключили к 20 часам восьмого числа. “Безопасный город” сейчас работает в штатном режиме. Было повреждение оптоволокна на пляжной территории, восстановлено 11-го числа. Сейчас все камеры работают», — рассказала Гракова.
Кроме того, значительно пострадал Центральный пляж, требуется расчистка порядка 800 метров променада.
«В некоторых местах высота песка достигает до полутора метров, то есть его практически не видно. Требуется специальная техника. На сегодняшний день оцениваем заказ (своей техники нет) более чем на полтора миллиона рублей, чтобы расчистить. Пострадала малая инфраструктура, это шезлонги, мусорные контейнеры, но не в большом количестве. Что-то восстанавливаем. Пострадали те объекты, которые одномоментно невозможно было убрать. Это пляжные домики, установленные стойки для спасательного оборудования. Сейчас проводим ремонтные работы», — отметила сити-менеджер.
А вот аквапарк на пляже в текущем году восстановлению не подлежит: «Порвано порядка 20 заякорённых сетей, которыми он держался. Соответственно, в этом году аквапарк уже не примет своих посетителей, убираем. До следующего года будем ремонтировать».
В парке Беккера повреждена смотровая площадка, разбиты перила и настил. Ремонтные работы уже ведутся. Также была повреждена кровля на двух объектах социальной инфраструктуры — школе Любушкина и детском саду «Янтарик».
«Это оба объекта, на которых давно проводились ремонтные работы. Там наплавляемая рулонная кровля, соответственно, сильным ветром куски рулонной кровли задрались и были зафиксированы протечки. Нужно делать ремонтные работы», — пояснила Гракова. Из потребностей она, как и коллеги из других муниципалитетов, назвала резервные источники питания и технику, которая может работать на пляже. Своей у округа в настоящее время нет, поэтому на проведение необходимых работ заключаются контракты.
По предварительным оценкам, ущерб от шторма в Янтарном составил более 25 млн рублей.
Зеленоградск.
Фото: газета «Волна».
В Зеленоградском округе в пик шторма было обесточено 42 населённых пункта, в которых проживает 18 000 жителей, рассказал глава муниципалитета Александр Китаев.
«Насколько возможно быстро производилось подключение, имели место быть повторные отключения. Полностью электроснабжение было восстановлено 11 июля в 15:00», — отчитался сити-менеджер.
Наибольший ущерб шторм нанёс пляжной инфраструктуре: «Пятнадцати хозяйствующим субъектам нанесён ущерб от полумиллиона до 5 млн. Больше всего пострадал всем известный пляж “Малина”, три пляжа. Общий ущерб составил более 5 млн. Утрачены шезлонги, кухонное оборудование. Один из нестационарных торговых объектов в центральной части пляжа утрачен полностью. Хочется отметить, что наибольшая штормовая нагрузка пришлась на те места, где побережье не оборудовано волнорезами и бунами, которые были устроены после аналогичного шторма в 2016 году».
Также пострадали сельхозпроизводители. В ряде крестьянско-фермерских хозяйств не подлежит сбору более полутора тонн ягод — клубники и малины. Власти ведут подсчёт пострадавших посевов яровых и озимых культур в связи с переувлажнением почвы и сильным ветром.
Муниципальному имуществу, по словам Китаева, нанесён ущерб в размере порядка 3 млн рублей. Повреждены пляжная навигация, спасательное оборудование, вышки, светодиодные дисплеи, перила и ограждения.
Кроме того, ветер повалил 118 деревьев, в результате чего были повреждены два автомобиля и кровли двух частных домов, большое количество заборов и хозпостроек.
«Общий ущерб муниципалитета (как муниципального имущества, так и частного — хозяйствующих субъектов) превышает 30 млн рублей. Выводы сделали. Мы по итогам зимних штормов закупили некоторое количество источников бесперебойного питания и техники. Но сейчас видим, что есть необходимость. Если бы такое происходило в период осенне-зимнего отопительного сезона, последствия были бы очень значительны. Сокращать время устранения аварии необходимо. Для этого будем приобретать источники питания», — заключил Александр Китаев.
Выслушав доклады, губернатор поручил властям муниципалитетов посчитать общий ущерб, а правительству в течение недели предложить возможные меры поддержки, в том числе бизнесу и частным лицам.
Текст: Мария Власенкова / «Новый Калининград».