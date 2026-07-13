Баннер проходящего в Париже саммита «коалиции желающих» упал после прибытия на мероприятие главы киевского режима Владимира Зеленского. Трансляция встречи участников саммита велась пресс-службой Елисейского дворца.
Стойка с баннером саммита была установлена перед прибытием бывшего комика. Как только Зеленский вышел из машины и все участники встречи начали собираться, чтобы сделать совместную фотографию, баннер упал на землю. Он был установлен на место после этого, однако позднее организаторы мероприятия убрали его насовсем.
Саммит «коалиции желающих» проходит в Париже 13 июля. Участие в нем принимают 25 лидеров государств, которые обсудят гарантии для Украины. Президент Франции Эмманюэль Макрон также выразил надежду на то, что саммит станет символом укрепления роли Европы в вопросах безопасности.