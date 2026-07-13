Meta* удалила функцию генерации ИИ-картинок по фото из Instagram**

«Наша цель заключалась в том, чтобы предоставить полезный творческий инструмент и дать людям контроль над тем, могут ли их публичные материалы использоваться таким образом. Мы услышали отклик и поняли, что эта функция не оправдала ожиданий, поэтому она больше недоступна», — говорится в блоге Meta**.