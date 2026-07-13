Врач Сайно: диарея путешественников — это инфекционное заболевание

Обычно расстройство проявляется в течение первых двух недель после прибытия, и сталкиваются с ним от четверти до трех четвертей путешественников. Чаще всего недомогание проходит за неделю, однако у каждого десятого пациента оно может затянуться на четырнадцать дней и дольше. Ниже всего риски в США, Канаде, Австралии, Японии, Новой Зеландии — 5%, а вот в странах Латинской Америки, Африки и Азии риск выше — от 20 до 75%.