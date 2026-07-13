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Врач Сайно: диарея путешественников — это инфекционное заболевание

Врач дала советы, как избежать диареи путешественников.

Источник: Комсомольская правда

Часто путешественники, отправляясь в иную климатическую зону, сталкиваются с досадной реакцией организма — диареей путешественников. Кандидат медицинских наук и доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского Университета Ольга Сайно отметила, что она представляет собой клинический синдром, а не инфекционное заболевание.

Проявляется симптом учащением стула более трех раз в сутки. Чаще всего проблема затрагивает туристов, покидающих свою страну или меняющих климатическую зону.

Обычно расстройство проявляется в течение первых двух недель после прибытия, и сталкиваются с ним от четверти до трех четвертей путешественников. Чаще всего недомогание проходит за неделю, однако у каждого десятого пациента оно может затянуться на четырнадцать дней и дольше. Ниже всего риски в США, Канаде, Австралии, Японии, Новой Зеландии — 5%, а вот в странах Латинской Америки, Африки и Азии риск выше — от 20 до 75%.

Как отметила Ольги Сайно в беседе с RuNews24.ru, в восьми из десяти случаев причиной становятся бактерии эшерихии. Эти микроорганизмы устойчивы во внешней среде и активно размножаются в пище, особенно в молоке. При этом бактерии погибают при кипячении и контакте с дезинфектантами.

Помимо инфекций, спровоцировать расстройство могут резкая смена рациона питания и климата, психоэмоциональное напряжение, приобретение еды у уличных торговцев, а механизм передачи возбудителя носит фекально-оральный характер.

Врач отметила, что в группу повышенного риска входят дети младше двух лет, молодежь от 21 до 29 лет, а также пациенты старше 65 лет, страдающие хроническими патологиями.

Для профилактики врач рекомендовала отказаться от покупки продуктов у уличных торговцев, употребления недостаточно прожаренного мяса, морепродуктов, непастеризованной молочной продукции, водопроводной воды и льда в напитках. Кроме того, следует воздержаться от чистки зубов водой из-под крана, а фрукты употреблять без кожуры, если она подлежит снятию.

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