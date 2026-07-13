Калифорния и еще 11 штатов США оспорили поглощение Warner Bros

Warner Bros. Discovery является материнской компанией CNN. Как отмечает телеканал, критики сделки также выражают опасения, что после ее завершения Paramount получит контроль над CNN и сможет объединить его с CBS News, однако иск штатов касается прежде всего последствий сделки для рынка развлечений, а не новостного бизнеса.