Калифорния и еще 11 штатов США оспорили поглощение Warner Bros

Иск подан в федеральный суд Северного округа Калифорнии. Помимо Калифорнии, к нему присоединились Аризона, Колорадо, Коннектикут, Массачусетс, Миннесота, Невада, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Нью-Йорк, Орегон и Вашингтон. Генпрокуроры всех 12 штатов представляют Демократическую партию США, отмечает издание.
По словам генпрокурора Калифорнии Роба Бонты, объединение компаний «уничтожит конкуренцию, приведет к росту цен, ухудшению качества контента и сокращению числа фильмов и сериалов, выпускаемых каждый год». По мнению истцов, это может обернуться ростом цен для зрителей и дальнейшим ослаблением кинотеатрального проката.
Как отмечает CNN, иск стал одним из наиболее заметных случаев, когда власти штатов пытаются заблокировать сделку, уже одобренную федеральными регуляторами. Министерство юстиции США согласовало слияние в июне, однако это решение сопровождалось критикой со стороны ряда демократов, утверждавших, что на процесс могли повлиять политические факторы.
В Paramount заявили, что будут оспаривать иск. В компании назвали претензии штатов «ошибочными как с фактической, так и с правовой точки зрения» и подчеркнули, что сделку уже одобрили регуляторы в ряде стран, включая США.
Warner Bros. Discovery является материнской компанией CNN. Как отмечает телеканал, критики сделки также выражают опасения, что после ее завершения Paramount получит контроль над CNN и сможет объединить его с CBS News, однако иск штатов касается прежде всего последствий сделки для рынка развлечений, а не новостного бизнеса.
Ранее в этом месяце Paramount заявила, что не завершит покупку Warner Bros. раньше 22 июля, сообщила прокуратура Орегона со ссылкой на материалы дела, передавал Reuters. Изначально закрытие сделки ожидалось 16 июля.
Прокуратура Орегона попросила суд обязать компанию предоставить дополнительные документы и отсрочить завершение сделки на 60 дней для проведения проверки.
Paramount находится в процессе поглощения Warner Bros. Компания уже подала заявку в Федеральную комиссию по связи США (FCC) на одобрение сделки, которая оценивается в $111 млрд. Соглашение было заключено после того, как Paramount обошла в борьбе за актив Netflix. Позднее Paramount обвинила Netflix в попытках сорвать слияние.
В мае Financial Times писала, что представители европейской киноиндустрии призвали Еврокомиссию провести углубленную антимонопольную проверку сделки, предупредив о рисках для культурного разнообразия, независимого кинопроизводства и конкуренции на европейском рынке.
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