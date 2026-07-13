На карьере «Мечта» под Калининградом мужчина дважды вытащил из воды девушку, которая могла погибнуть

Женщина на сапборде не растерялась и успела удержать подростка за футболку. Туев подбежал к ним, зашёл в воду и вывел девочку обратно на берег. После этого мужчина снова попытался убедить настырную Ундину не приближаться к водоёму. Он предложил отвезти девушку в свой лагерь, но подросток отказалась и снова пошла к своим приятелям.