Лучший подарок: Антон Козлов в дожливый день рождения выиграл этап RDS GP на ADM Raceway

В ТОП-16 список неожиданных расставаний с турниром пополнил Дамир Идиятулин из Fresh Racing. Его обидчиком стал будущий обладатель кубка Козлов. Ещё один парный проезд потребовал вмешательства арбитров: жёсткая схватка Петра Бородина и Данилы Воробьёва завершилась в пользу последнего. Тогда же завершили борьбу Лейтис и Тимофей Добровольский, уступившие Григорию Гусеву и Аркадию Цареградцеву соответственно. А дуэль Антона Клямко с Михаилом Давидянцем на двух баварских машинах разных поколений запомнилась как одно из наиболее зрелищных сражений этой части программы.